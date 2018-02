Voetganger gewond na aanrijding op Stadhouderskade

Een voetganger is rond 19.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Stadhouderskade.

Dat gebeurde ter hoogte van het Rijksmuseum. Twee ambulances werden opgeroepen om eerste hulp te verlenen. Over de verwondingen van de vrouw is niets bekend, maar ze was volgens een woordvoerder van de politie wel aanspreekbaar.

Het slachtoffer is per ambualnce overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.