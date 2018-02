Burgemeester stellig over onschuld slachtoffer Wittenburg: 'hij was geknipt voor werk bij VN'

Voor Van Aartsen 'staat vast' dat het 17-jarige slachtoffer van de schietpartij op Wittenburg onschuldig was. 'In dit soort gevallen moet je altijd een voorbehoud maken, maar dat doe ik niet. Hij is totaal onschuldig', aldus de waarnemend burgemeester in het AT5-programma Gesprek met de Burgemeester.

'Wat ik over Mohamed hoor, daar word je koud van', aldus Van Aartsen. 'Hij heeft heel veel voor vluchtelingen gedaan in Europa. Hij is naar Griekenland geweest om te helpen in de vluchtelingenkampen, hij is in Calais geweest. Je zou zeggen: dit was een man die geknipt was voor humanitair werk, hij was geknipt om bij de Verenigde Naties te werken'.

Dat beschuldigende vinger snel is gewezen naar de Mocro Maffia, is 'begrijpelijkerwijs ontzettend zwaar gevallen' bij Marokkaanse Amsterdammers, vertelt de burgemeester. 'Niemand weet nog precies wat er is gebeurd'.

Vertrouwen in overheid

De burgemeester, die nu 8 weken aan het werk is, gaat volgende maand opnieuw langs in de buurt. In de tussentijd hoopt hij ook het gesprek aan te wakkeren met Marokkaanse moeders. Volgens Van Aartsen is er te weinig geïnvesteerd in de relatie met deze Marokkaanse moeders, en moeten zij weer vertrouwen in (lokale) overheid terugkrijgen.

Van Aartsen heeft naar aanleiding van het schietincident verschillende maatregelen aangekondigd. Zo zijn er camera's in de wijk geïnstalleerd en krijgt Gianni L., die ook gewond raakte bij het incident, een gebiedsverbod. Verschillende media suggereerden dat hij het werkelijke doelwit van de schutters was.