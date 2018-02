Noorderlingen laaiend: 'Samenleving verkloot door mensen met geld'

De mogelijke sloop van flats aan de Laanweg in Noord zorgt voor woedende reacties van bewoners.

De straat ligt vlakbij de Van der Pekbuurt. Vroeger woonden hier de palingverkopers uit Volendam. Sinds 1987 staan er vooral sociale huurwoningen, maar dat verandert mogelijk. 'Zoals het nu zit komen er bouwkavels, dus hele dure villa's eventueel. En er komen een of twee grote flatgebouwen', vertelt een bewoner.

Gruwelijk

Zo'n honderd bewoners kwamen daarom naar een vergadering van de bestuurscommissie in Noord. 'We hebben een hele leuke sameleving en dat wordt weer verkloot door de mensen met geld', zei een van hen. 'Zeker van de VVD en dat soort partijen, dat valt me zo gruwelijk vies tegen.'

De bewoners vrezen dat de buurt uit elkaar valt. 'Iedereen kent iedereen. En we gaan met elkaar goed om, er is geen ruzie, er is niks. Ja af en toe, "ja, zeg, donder op". Maar dat is gewoon, een woordje.'

Tegen stemmen

Het verzet van de bewoners zijn heeft indruk gemaakt op politieke partijen in Noord. Volgens de PvdA heeft het bestuur van het stadsdeel inmiddels aan de gemeenteraad gevraagd om tegen de sloop van de flats te stemmen.

Mocht een meerderheid van de gemeenteraad dat advies naast zich neerleggen, dan zal de buurt zich blijven verzetten. 'Zoals een andere man al zei, jullie moeten mij met een bulldozer hier vandaan halen. Zo denk ik er ook over. Ik ga niet zomaar weg.'

Het AT5-programma De Straten van Amsterdam ging bij de bewoners langs. De hele uitzending is hier te zien.