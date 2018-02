Ollongren: 'Baudet is groot gevaar voor Nederlandse kernwaarden'

Oud-wethouder Kajsa Ollongren heeft vanavond felle kritiek geuit op Thierry Baudet. De lijsttrekker van Forum voor Democratie is volgens haar een gevaar voor de 'kernwaarden van Nederland'. Dat zei de D66-politica tijdens de Burgemeester Dales-lezing in Nijmegen.

Volgens Ollongren is Forum voor Democratie (FvD) radicaler dan de PVV. 'De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt', en is de partij een bedreiging voor de Nederlandse kernwaarden, te weten 'de democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving'.

Geen samenwerking met D66

Eerder vandaag sloot de Amsterdamse D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig coalitieonderhandelingen met FvD uit. Van Dantzig verklaarde dat het hem vooral te doen was om de woorden van zijn Amsterdamse nummer 2, Yernaz Ramautarsing, waar Baudet maandagavond weigerde afstand van te nemen.

Ramautarsing had in 2016 tijdens een interview met Brandpunt beweerd dat afkomst en IQ aan elkaar gerelateerd waren. Ook voor Ollongren ging deze uitspraak een grens over. 'Forum lijkt geobsedeerd te zijn door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat', aldus Ollongren.

