Snorfietser gewond na aanrijding in Jan Evertsenstraat

Een bestuurder van een snorfiets is vanavond gewond geraakt door een aanrijding op de Jan Evertsenstraat.

Hij kwam rond 21.45 uur in botsing met een auto. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Hij had volgens omstanders 'flinke kneuzingen' opgelopen, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.