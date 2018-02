Bijeenkomst voor moeders om schietpartij Wittenburg: 'elke jongen is iemands zoon'

De schietpartij op Wittenburg, waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam en twee anderen gewond raakten, heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Het is het zoveelste incident waarbij jonge Amsterdammers betrokken zijn, maar wat valt er te beginnen tegen dit soort geweld? Stichting Nisa4Nisa organiseerde vrijdagavond een bijeenkomst, waarbij gebrainstormd werd over het antwoord op die vraag.

Vooral Marokkaanse moeders waren aanwezig voor de brainstormsessie aan de Chris Lebeaustraat in Nieuw-West. Eerder had waarnemend burgmeester Jozias van Aartsen zich uitgesproken over deze groep. Volgens hem is het contact tussen de gemeente en moeders uit deze gemeenschap te lang verwaarloosd, en moest meer geïnvesteerd worden in de band.

Lees ook: Van Aartsen na dodelijke schietpartij Wittenburg: 'Meer investeren in relatie met moeders'

Van Aartsen was zelf ook aanwezig op de bijeenkomst. 'Ik vond het belangrijk hier te zijn', zegt de burgemeester.

Ook PvdA-er Fatima Elatik en partijgenoot Soufyan Mbarki lieten zich zien. 'In eerste instantie hoop ik dat moeders hier even hun ei kwijt kunnen', aldus Elatik. 'Maar ook dat ze gaan nadenken over wat we gezamenlijk kunnen doen'.

'Nog steeds verdrietig'

Dat de schietpartij impact heeft gemaakt, wordt bevestigd door een aanwezige moeder. '17 jaar, wat is het? Ik word er nog steeds verdrietig van. Ineens is je zoon.... zomaar doodgeschoten. Wie gaat antwoorden geven?'

'Elke jongen is er één', vervolgt ze. 'Of het nou een Marokkaan of een Turkse jongen is, of een Nederlander, het is een kind van'.