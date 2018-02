Aanbesteding elektrische bussen GVB gestart

De aanbesteding van de elektrische bussen in de stad is officieel begonnen. Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische bussen van GVB. De lijnen 15, 22 en 36 krijgen de primeur.

De aanbesteding wordt gedaan voor 31 bussen, met daarbij een optie om er nog eens 69 extra te kopen. De nieuwe elektrische bussen worden ingezet op lijnen 15, 22 en 36 (eindpunt Sloterdijk). Station Sloterdijk wordt de 'laadhub' waarbij het batterijpakket van de bussen door middel van een snellader bijgeladen wordt.

De elektrische bussen worden opgeladen door middel van Opportunity Charging (stilstaand opladen). Bussen met deze techniek laden hun batterijen stilstaand op in de garage, en worden tussentijds bijgeladen via een laadhub.

CO2

Met de elektrische bussen moet de CO2-uitstoot in de stad worden teruggedrongen. Het GVB haalt daarmee de Prins Hendrikkade als voorbeeld aan. 'Dit is het knelpunt in de stad waar de wettelijk toegestane grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden overschreden', aldus het vervoersbedrijf. Nu vanaf 2020 lijn 22 elektrisch gaat rijden wordt de CO2-uitstoot op die plek in de stad verminderd.