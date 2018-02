Baudet doet aangifte tegen minister Ollongren wegens smaad en laster

Fractievoorzitter van Forum voor Democratie Thierry Baudet doet aangifte tegen vicepremier en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Tot voor kort was zij wethouder in Amsterdam. Hij vindt Ollongren met uitspraken een volksvertegenwoordiger heeft gedemoniseerd.

Ollongren uitte gisteren felle kritiek op Baudet. De lijsttrekker van Forum voor Democratie is volgens haar een gevaar voor de 'kernwaarden van Nederland'. Dat zei de D66-politica tijdens de Burgemeester Dales-lezing in Nijmegen.

Radicaler dan PVV

Volgens Ollongren is Forum voor Democratie (FvD) radicaler dan de PVV. 'De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt', en is de partij een bedreiging voor de Nederlandse kernwaarden, te weten 'de democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving.'

Volgens Baudet beweerde Ollongren tijdens de lezing dat hij en zijn partijgenoten Nederlanders openlijk zouden discrimineren op basis van rassen. In een persconferentie zei hij vanmiddag dat zijn partij die beschuldigingen verre van zich werpt. 'Racisme is het veroordelen van mensen op basis van uiterlijk of afkomst en dat doen wij op geen enkele wijze.'

Baudet zegt dat zijn partij een scherp debat niet uit de weg gaat. Maar 'een minister van Binnenlandse Zaken die lasterlijke uitspraken over mij doet een strafrechtelijke grens over.' Baudet werd bij zijn aangifte bijgestaan door advocaat Theo Hiddema. Een opvallende keuze, want Hiddema zit voor Forum voor Democratie ook in de Tweede Kamer.