Nog steeds veel vragen over misdrijf bij Pakhuis de Zwijger

De politie heeft nog veel vragen over een geweldsincident tijdens de afgelopen jaarwisseling. Rond 3:00 uur werd op de Jollemanhof, nabij Pakhuis de Zwijger, een 25-jarige man gevonden met verwondingen aan zijn mond.

Agenten op straat werden in de nacht van 31 december op 1 januari gealarmeerd dat er iemand gewond op straat lag. De politie trof een man uit Amsterdam aan met een zware verwonding aan zijn mond. Het slachtoffer was in gezelschap van een vriend en/of kennis.

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld en wat de oorzaak is geweest van dit geweldsincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij heeft daar enkele dagen gelegen.

De recherche heeft een onderzoek ingesteld. Omdat er nog veel vragen zijn worden getuigen verzocht zich te melden. Dat kan via 0900-8844. Ook anoniem is mogelijk: 0800-7000.