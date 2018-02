Lilian Marijnissen (SP): 'Kiezen we voor Geert of Fatima uit Amsterdam of voor big money?'

SP-leider Lilian Marijnissen begrijpt heel goed dat de Amsterdamse SP Amsterdammers voorrang wil geven op de woningmarkt. 'Kies je voor Fatima en Geert uit Amsterdam of kies je voor die expat die hier een half jaar komt wonen om big money te maken en dan weer te vertrekken', zegt ze in AT5's Park Politiek.

De plannen van de SP om Amsterdammers die drie jaar in de stad wonen als eerste in aanmerking te laten komen voor een nieuwbouwwoning stuiten op de nodige kritiek. Het zou tegen het 'open karakter' in gaan van de stad. Maar daar is Marijnissen het niet mee eens. 'Opkomen voor Amsterdammers die opkomen voor hun eigen recht, namelijk een fatsoenlijke en betaalbare woning, ik zou niet weten wat de SP anders zou moeten doen.'

Expats

De Amsterdamse lijsttrekker Laurens Ivens heeft het met name voorzien op expats, die, omdat ze meer te besteden hebben, andere Amsterdammers zouden verdringen op de woningmarkt. D66-leider Van Dantzig verweet de SP vorige week dat zij keuzes maken op basis van nationaliteit of afkomst.

'De stad uitjagen'

Maar de SP-voorvrouw begrijpt niets van dat verwijt. 'Of het nou Geert of Fatima is die die woning toegewezen krijgt, dat maakt geen zak uit. Het gaat er wel om dat mensen die hier wonen, die de stad mee hebben opgebouwd, die hier werken, die hier hun vrienden en familie hebben, dat het natuurlijk nooit zo mag zijn dat die mensen de stad uitgejaagd worden omdat bijvoorbeeld het grote geld, grote bedrijven, expats, mensen van buiten die zich zich willen komen vestigen, en die royaal flink wat groot geld kunnen neerleggen, dat die de gewone mensen de stad uitjagen.'

Kijk hier Park Politiek met Lilian Marijnissen.