Johan Derksen voorspelt 'oorlog' in de stad door nieuwe partijen

Voetbalkenner Johan Derksen heeft in een interview met Mokum Magazine uitgehaald naar de nieuwkomers in de gemeentepolitiek. 'Totale verloedering', vindt hij.

'Ik voorzie heel veel problemen voor Amsterdam, want dit leidt tot de totale verloedering van de Amsterdamse gemeentepolitiek. De PVV en het Forum voor Democratie zijn partijen waarmee ik niets te maken wil hebben en de sprekende poppen van Erdogan van DENK vind ik nog gevaarlijker. Voeg daar Bij1 aan toe en je zult zien dat er door deze groeperingen verschillende kampen ontstaan die op den duur oorlogen binnen de stadsgrenzen zullen ontketenen.'

Het is de reden dat Derksen, na 45 jaar in de Randstad gewoond te hebben, blij is dat hij nu in Drenthe woont. 'Hier in de provincie merk ik trouwens dat niemand die partijen serieus neemt en de mediageile mevrouw Simons adviseer ik om professionele hulp te gaan zoeken. (...) Alle redacties zouden eens zo verstandig moeten zijn om de uitspraken van een vrouw die zo uit haar nek lult niet meer serieus te nemen.'

In Mokum Magazine laat Derksen zich ook kritisch uit over vastgoedbaas prins Bernhard Junior. 'Onze Koninklijke Hoogheid is gewoon een ordinaire huisjesmelker die niet de verantwoordelijkheid naar de samenleving durft te nemen om eens tekst en uitleg te geven. Waarschijnlijk heeft hij een slecht geweten. (...) Iemand met een voorbeeldfunctie zou zich toch eens achter de oren moeten krabben als hij bewust woekerwinsten maakt over de rug van anderen.'