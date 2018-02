Jan-Hein Kuijpers: 'Jonge criminelen kunnen vaak helemaal niet schieten'

Volgens topadvocaat Jan-Hein Kuijpers is het 'een zootje' aan het worden in de onderwereld. Gangsters zijn steeds jonger en deinzen er niet voor terug om vrouwen, kinderen en andere onschuldige slachtoffers te raken.

'Heel heftig. Mensen die elkaar bedonderen en verraden', zegt de 49-jarige advocaat in het AD. Hij stond al meerdere keren jonge verdachten in grote zaken. 'Kijk, vroeger was het duidelijker. De Nederlandse maffia, dat waren overzichtelijke groepen, je wist wie bij wie hoorde. Soms kregen er twee ruzie, en dan ging er eentje dood. Nu zijn er geen codes meer. Van vrouwen en kinderen bleef je vroeger af, maar die worden nu gewoon meegenomen. Een liquidatie was vroeger boem, klaar, met een Glock of een ander pistool. Maar dit zijn zúlke jonge gasten, die kunnen vaak nog helemaal niet schieten, dus die gaan op pad met een kalasjnikov. En die gaan sproeien. Dus dat gaat mis. Bikkelhard.'

Volgens de advocaat is de opkomst van de 'mocromaffia' een gevolg van de 'waanzinnig slechte reputatie van Marokkanen' op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. 'Dit is een cirkel die we met z'n allen in stand houden. Jij beseft niet hoeveel meer kansen je hebt gekregen omdat je een Hollandse naam hebt, joh. Er zitten zoveel slimme jongens bij, die voor je door het vuur gaan als je ze de kans geeft. Er zijn er bij die het wel gered hebben, respect, maar de meesten krijgen die kansen gewoon niet.'

Mocromaffia

'Echt, soms geloof ik m'n ogen niet', vervolgt Kuijpers. 'Dan moet ik naar een verdachte toe die een liquidatie heeft gepleegd, kom ik het bureau binnen en zit er zo'n beeldschoon snoetje, 20, 21 jaar... En die wordt dus verdacht van een liquidatie! Dan denk ik: jongen, wat is er gebeurd? Waarom studeer jij niet? Wat doen we in dit land met z'n allen verkeerd waardoor jij hier bent terechtgekomen.'

Kuijpers merkt wel op dat 'de écht grote jongens buiten schot' blijven. Die zitten veilig in het buitenland, plegen zelf geen liquidaties en lopen binnen met de handel in grote partijen harddrugs. 'En die vinden het héérlijk, die mocromaffia, want dat leidt lekker af.' Hij vindt dat de VVD te veel bezuinigd heeft op politie en justitie, waardoor er weinig capaciteit overgebleven is om die grote jongens te pakken.