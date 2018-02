Albert Heijn Watergraafsmeer morgen weer open na muizenplaag

Ook de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat in Watergraafsmeer mag morgen weer de deuren openen. Het filiaal moest afgelopen week de deuren sluiten vanwege een muizenplaag.

Een woordvoerder van de supermarkt laat weten dat klanten vanaf één uur morgenmiddag weer welkom zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft meegekeken hoe de winkel 'van top tot teen gereinigd' werd en geeft nu groen licht.

Lees ook: Weer een Albert Heijn dicht door muizenplaag

Het is de tweede vestiging van Albert Heijn die afgelopen week op slot ging vanwege een muizenplaag. Het gebeurde namelijk ook in de Albert Heijn XL op het Osdorpplein. Die winkel is inmiddels alweer open.

Lees ook: Albert Heijn Watergraafsmeer nog steeds gesloten om muizenplaag: 'Net nu de kat weg is'

De woordvoerder van Albert Heijn laat weten dat de supermarkt altijd strenge protocols volgt om muizenplagen te voorkomen. Toch zou er altijd het risico bestaan dat het ongedierte opeens massaal opduikt in een filiaal.