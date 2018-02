Paul de Leeuw en Youp van 't Hek ruziën over 'pisnicht'

Paul de Leeuw heeft Youp van 't Hek aangesproken op diens column over het gebruik van het woord 'pisnicht'. Dat schrijft De Leeuw vandaag in zijn eigen column in het AD.

Van 't Hek had kritiek gekregen toen hij eerder het woord 'pisnicht' gebruikte in zijn wekelijkse column in NRC Handelsblad. Vorige week verdedigde hij zich, door te stellen dat dit 'geen scheldwoord, maar gewoon Amsterdams' is. 'Ik had de pisnicht ook poot of flikker kunnen noemen.'

Paul de Leeuw las de column en besloot Van 't Hek een berichtje te sturen. 'Als je in het huidige klimaat woorden als pisnicht, flikker en poot gebruikt, kan dat als kwetsend worden ervaren. Zeker in deze tijd, waarin je als homo toch angstiger bent en je vaker in het openbaar wordt uitgescholden of aangevallen. Ik begrijp niet waarom je dat doet', schreef De Leeuw.

Kwetsen

Van 't Hek belde De Leeuw op en legde volgens De Leeuw uit dat hij het niet kwetsend bedoelde. Bovendien, zo zou Van 't Hek hebben gezegd, roept De Leeuw ook alles op tv zonder erbij na te denken of hij iemand kwetst. 'Dat was vroeger', antwoordde De Leeuw. 'Tegenwoordig word ik zelfs door mijn kinderen, die veel voorzichtiger zijn, gecorrigeerd.'

'Tijden veranderen. Dat ziet Youp niet in', concludeert De Leeuw.