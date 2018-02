DENK trapt campagne af: 'Ook voor mensen in de grachtengordel'

Ook voor de Amsterdamse afdeling van DENK is de campagne officieel gestart. De nieuwkomer deelde vandaag flyers uit op Plein '40-'45 in Slotermeer.

De partij maakt zich sterk voor gelijke kansen en is fel tegen discriminatie. Daardoor heeft DENK een multicultureel imago. 'Ik ben er ook voor de mensen die bij wijze van spreken op de grachtengordel wonen', zegt lijsttrekker Mourad Taimounti tegen AT5. 'Of in Amsterdam-Oost, Noord of witte Amsterdammers. We zijn er gewoon voor iedereen.'

Taimounti gaf vandaag aan dat hij zich verzet tegen een uitspraak van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Na de moord op Wittenburg vorige week, zei Van Aartsen dat er sprake is van een 'zwijgcultuur' in de Marokkaanse gemeenschap.

Acceptatie

'De mensen nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Ze doen stinkend hun best om mee te doen. Maar we zitten in die laatste fase, dat stukje acceptatie', zegt Taimounti. 'Dat duwtje in de rug en ondersteuning. Dat hebben we nu op dit moment nodig. Dus het verwijt van "niet kritisch kijken naar je eigen achterban" is echt voorbij, dat is wat mij betreft echt klinkklare onzin.'

Volgens een peiling van AT5 en Het Parool zou DENK op dit moment twee zetels halen in de gemeenteraad. De verkiezingen zijn op 21 maart.