Sportvereniging De Meer viert honderdste verjaardag: 'We willen een stapje hoger'

De oude club van Louis van Gaal, sportvereniging De Meer uit Oost, bestaat deze week honderd jaar. En dat is reden voor een feestje, want volgens clubkenners is De Meer een bijzondere toevoeging aan de buurt.

Voorzitter Leo van Vuuren en clubkenner Joseph van Vuuren lopen al ruim zestig jaar rond bij de amateurclub. De Meer werd 100 jaar geleden opgericht als de Rooms Katholieke Watergraafs Meersche Voetbalvereniging.

Lees ook: Stichting helpt statushouders te integreren via voetbal

Wat de club zo bijzonder maakt? 'Het maatschappelijke is hier minstens zo belangrijk als het presteren', zegt Leo. Joseph voegt toe: 'En er voetballen hier alleen amateurs, voetballers worden hier nooit betaald.'

Louis van Gaal

Toch heeft de club een groot talent voortgebracht. 'Louitje' van Gaal maakte De Meer 48 jaar geleden voor het eerst kampioen. 'Op de een of andere manier was hij altijd de leider van zijn elftal, ondanks dat hij de jongste was', zegt Leo. 'Na dat kampioensjaar heeft hij nog een jaar bij ons gevoetbald en toen ging hij naar Ajax.'

Lees ook: Voetballertje gereanimeerd op voetbalveld Zeeburgia

Leo wil graag de club naar een hoger niveau brengen. 'Ik ben zelf wel ambitieus genoeg om te zeggen dat we een stapje hoger kunnen naar de derde klasse. We staan bovenaan op dit moment.' Morgen speelt de club een belangrijke wedstrijd tegen VVA Spartaan. 'Zij staan drie punten achter, dus het gaat wel ergens om', zegt Joseph.