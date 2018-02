Verbouwing Arena duurt nog twee jaar: 'We moeten mensen naar binnen trekken'

Al maanden is de verbouwing van de Arena aan de gang. Voor het Europees kampioenschap in 2020 moet het stadion worden aangepast aan de eisen van het toernooi. Het is de grootste verbouwing sinds de opening in 1996, en AT5 nam een kijkje.

Het doel van de verbouwing is duidelijk: de Arena moet mensen naar binnen trekken. 'Als je van buiten naar de Arena kijkt, moet je mensen een geweldige ervaring zien hebben', zegt directeur facilitair management Henk van Raam. 'Dat je denkt: waarom ben ik daar niet bij?'

Lees ook: Jordi Cruijff over uitblijven naamswijziging Arena: 'Het wordt met de dag pijnlijker'

Maar ook aan de binnenkant verandert het stadion. Er komen extra roltrappen en liften om bij de eerste ring te komen. 'Mensen worden steeds ouder', zegt Van Raam. 'Hoe ga je die bezoeker toegang bieden als je geen roltrappen hebt of geen liften zou hebben?'

Nog twee jaar

Daarnaast wordt de omloop flink verbouwd. 'Er komt enorm veel ruimte en hoogte bij, dat geeft een mooi effect.' Maar het duurt nog even tot de verbouwingen af zijn: pas over twee jaar kunnen we in de vernieuwde Arena rondlopen.