Ook oud-burgemeester wil nieuwe burgemeester 'kiezen'

De Amsterdamse afdeling van 50Plus steunt het volksinitiatief dat oproept tot een gekozen burgemeester.

Dat zegt lijstduwer Geert Dales, die zelf burgemeester van Leeuwarden was. 'Het volksinitiatief van Meer Democratie voor een burgerraadpleging is een goed doordachte opmaat naar een definitieve regeling van de gekozen burgemeester. Nu er een vacature is in Amsterdam kan de hoofdstad trendsetter worden op het gebied van democratische vernieuwing. Die kans moet Amsterdam niet laten lopen!', schrijft hij in een persbericht.

De oud-wethouder is niet de eerste prominent die de oproep onderschrijft. SP-Kamerlid Sadet Karabulut, voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham en oud-wethouder Frits Huffnagel spraken eerder al hun steun uit. Het idee komt van Niesco Dubbelboer, die eerder voor de PvdA in de Tweede Kamer zat en nu aangesloten is bij de stichting Meer Democratie. 'Het is überhaupt van de gekke dat we in 2018, nog steeds achter totaal gesloten deuren, door een kleine groep mensen laten bepalen wie de nieuwe burgemeester wordt', zegt Dubbelboer tegen AT5.

Meer Democratie is een petitie gestart. Zodra die 1200 keer ondertekend is, moet de gemeenteraad het voorstel bespreken. Begin deze eeuw was er enige tijd een 'burgemeesterreferendum' in Nederland. Zo konden inwoners van Utrecht in 2007 tussen twee PvdA'ers kiezen.