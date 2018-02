Code geel voor gladheid: zo ga je met je fiets en auto veilig de weg op

Het KNMI heeft code geel afgegeven omdat het vanavond en aan het begin van de nacht glad is. Ook morgenochtend kan het nog glad zijn. Hoe kun je daar het beste rekening mee houden op de fiets en in de auto? Een aantal tips.

Volgens de Fietsersbond is het bij gladheid verstandig om je zadel lager te zetten, zodat je voeten sneller bij de grond zijn als je dreigt te vallen. Daarnaast is het handig om wat lucht uit je banden te laten lopen, zodat je meer grip hebt, en om tijdens het fietsen op het wegdek te letten. Als je de klinkers of het asfalt ziet glimmen, weet je dat het glad is en dat je dus voorzichtig moet doen.

Verder is het verstandig om afstand te houden van de rand van de weg, omdat het vooral daar glad is. En mocht je écht goed voorbereid willen zijn, dan kun je ook nog winterbanden voor je fiets aanschaffen. Ook heeft de Fietsersbond een app waarin je kunt zien waar er gestrooid wordt, zodat je een veilige route kunt uitkiezen.

Meer afstand

Mocht je vanavond nog met de auto de weg op gaan, dan is het volgens de ANWB vooral verstandig om meer afstand dan normaal te houden, zodat je meer tijd hebt om te reageren op plotselinge bewegingen. Ook is het handig om ver vooruit te kijken zodat je niet plotseling hoeft te remmen.

Mocht je toch een noodstop moeten maken, trap dan je rem en je koppeling tegelijkertijd hard in. Dan activeer je het ABS (antiblokkeersysteem), waardoor je wielen blijven draaien en je dus nog kunt sturen. In een bocht kun je trouwens beter helemaal niet remmen: minder voor de bocht vaart en geef pas weer gas als je uit de bocht bent.

Winterbanden

Let er tot slot op dat winterbanden er niet voor zorgen dat je helemaal geen last hebt van de gladheid. Als je hard rijdt, maakt het volgens de ANWB nog weinig uit of je zomer- of winterbanden hebt: de remweg is bij allebei lang als het glad is.