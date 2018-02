Oude Amsterdammers drinken veel: 'De drank leek een vriend, maar bleek een vijand'

Oudere Amsterdammers blijken stevige drinkers. In vergelijking met inwoners van andere grote steden drinken Amsterdamse 55-plussers veel. En dit is niet zonder gevaren.

Verschillende signalen wijzen erop dat het alcoholgebruik in de stad een steeds groter wordend probleem is onder ouderen. Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt zelfs dat 55-plussers vaker overmatig drinken dan volwassenen tussen de 23 en 54 jaar.

Het aantal ouderen dat door alcoholgebruik in het ziekenhuis belandde liep in de periode 2006 - 2016 gestaag op, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Ook het aantal alcoholvergiftigingen is bij ouderen verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden.

Hoogopgeleide drinkers

De stad telt veel zware en overmatige drinkers, zo blijkt uit cijfers van de GGD. Bovendien drinken Amsterdammers ook meer dan inwoners van andere grote steden. Overmatig drinken komt het meest voor onder hogeropgeleiden. Omdat Amsterdam in vergelijking tot andere steden veel hoogopgeleiden mensen telt, denkt de GGD dat dit een van de oorzaken is dat Amsterdammer de meeste zware en overmatige drinkers telt.

Geaccepteerd

Als belangrijkste oorzaak wijst de GGD naar de 'algehele acceptatie' van alcohol in Nederland. Maar ook eenzaamheid speelt een rol. Relatief veel ouderen zijn eenzaam en dit verkleint de stap naar alcoholmisbruik.

Amsterdammer Johan Hobo deelt deze ervaring. Hij is 75 jaar en is ruim 20 jaar verslaafd geweest aan alcohol. Hij was zeventien jaar toen hij zijn eerste biertje dronk. Toen Johan 52 jaar was raakte hij werkloos. Hij had niks meer te doen en toen is alles in een stroomversnelling gegaan. Op een gegeven moment kon hij niks meer zonder drank. 'Ik dacht eerst dat de drank een vriend van mij was, dit bleek een enorme vijand te zijn.’

Johan deelde zijn persoonlijke verhaal en AT5 sprak met verschillende experts over de problematiek. Bekijk de reportage hieronder: