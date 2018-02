Wethouder Choho genomineerd als 'groenste politicus'

Wethouder Abdeluheb Choho (D66) is een van de kanshebbers voor de titel 'groenste politicus 2017' van Natuurmonumenten.

Hij is een van de zes kandidaten waarop gestemd kan worden. 'De daadkracht, impact, creativiteit en het doorzettingsvermogen van deze zes kandidaten sprongen bij zowel publiek als Natuurmonumenten bijzonder in het oog.'

Choho is onder meer genomineerd vanwege de subsidies om daken te vergroenen, het stimuleren van de komst van wormenhotels en het pleiten voor de Ja/Ja-sticker. De wethouder reageert trots op de nominatie. 'Ik zie het heel erg als ondersteuning dat we in Amsterdam op de goede weg zijn.'

Andere genomineerden zijn Mario Jacobs (wethouder Tilburg), Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie), Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër D66), Govert van Oord (wethouder Midden-Delfland) en Joost van Oostrum (burgmeeester Berkelland).

Er kan nog tot en met 18 februari worden gestemd.