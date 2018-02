Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Een auto is vanmiddag in botsing gekomen met een tram in Nieuw-Sloten.

Dat gebeurde rond 14.00 uur op de Laan van Vlaanderen. De tram lijkt de achterkant van de auto te hebben geraakt. Niemand raakte gewond.

Wel zorgde de aanrijding voor veel schade aan de auto. Ook de zijkant van de tram raakte beschadigd.