Automobilist zwaargewond na botsing op geparkeerde vrachtwagentrailer

Een automobilist is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing op een geparkeerde vrachtwagentrailer.

Dat gebeurde rond 14.00 uur op de Grasweg in Noord. De man zat na de botsing in de auto bekneld. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De hulpverleners konden het slachtoffer na ongeveer een halfuur uit de auto halen. Hij is daarna met verwondingen aan z'n gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk is de automobilist eerst onwel geworden.

Beelden: Martin Damen