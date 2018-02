Maandag de eerste auto's door de nieuwe Spaarndammertunnel

Hij is bijna klaar voor gebruik: de Spaarndammertunnel. Morgen rijden de eerste auto's in deze 800 meter lange tunnel, die de Spaarndammerbuurt met de nog te bouwen wijk Haven-Stad gaat verbinden.

Hoewel Haven-Stad nog niet uit de grond is verrezen, was aanleg van nieuwe infrastructuur noodzaak. De weg die nu bij de Houthavens ligt, zou een obstakel vormen tussen die wijk en de Spaarndammerbuurt.

Iedere dag rijden maar liefst 22.000 auto's over dat stukje asfalt. Verkeersexperts vreesden een barrière van auto's tussen de nieuwbouwwijk en de Spaarndammerbuurt. Bovendien is 80 procent doorgaand verkeer. Genoeg reden voor een tunnel.

Na 2 jaar bouwen was de tunnel begin 2017 al bijna klaar, maar het heeft dus nog lang geduurd voordat hij in gebruik kan worden genomen. 'Duizenden testen moesten worden gedaan. Dat is gewoon heel complex, en dan stuit je soms op dingen die je moet oplossen. Dat hebben we dan ook gedaan', aldus projectmanager Marco de Boer.