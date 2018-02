Uitgefloten Ziyech heeft spijt van gebaren

Hakim Ziyech heeft spijt van de gebaren die hij maakte naar de supporters aan het eind van de wedstrijd tegen NAC. Dat zegt hij tegen de NOS.

Toen Ziyech in de 93ste minuut een vrije trap wilde nemen, viel hem een fluitconcert ten deel. Desondanks scoorde hij, en liet hij zijn frustratie jegens de fans zien door handgebaren.

Lees ook: Kleurloos Ajax klaart met moeite de klus tegen NAC: 3-1

'Het was niet slim, maar ik liet even mijn emotie zien', aldus de middenvelder. Het is niet de eerste keer dat hij het commentaar van de fans zich aantrekt. In de wedstrijd tegen Roda JC viel Ziyech ook al een fluitconcert ten deel. Dat vond hij onterecht: 'je moet je club steunen', zei hij toen.

Lees ook: Ziyech niet te spreken over fluitende supporters: 'Je hoort je club te steunen'

Ook Donny van de Beek is niet te spreken over fluitende supporters. 'Ze mogen kritisch zijn, maar uitfluiten gaat ver. We willen met z'n allen kampioen worden, en daar hebben we iedereen bij nodig. Maar het is niet iedereen, het is een gedeelte', aldus Van de Beek.