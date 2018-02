Oud-burgemeester Cohen roept partijgenoten op: 'Stem voor donorwet'

Zijn partij was eerder zeer kritisch over het wetsvoorstel, maar oud-burgemeester Job Cohen roept zijn partijgenoten van de PvdA op om toch voor de nieuwe donorwet te stemmen. 'Ik vind het woord solidariteit hier op z'n plaats.'

Dat zei hij vandaag in het programma Jacobine op Zondag, waarin hij met theoloog Theo Boer en directeur van de Nierpatiënten Vereniging Hans Bart in discussie ging over de inhoud van het wetsvoorstel.

Cohen verwijst in zijn pleidooi naar andere landen, waar de introductie van soortgelijke wetten tot een grotere groep potentiële donoren heeft geleid. 'En wat mij betreft: hoe meer mensen hier voor zijn, hoe liever het me is. Want als je daarmee mensenlevens kunt redden, moet je dat niet laten.'

'Heel goed'

Het wetsvoorstel zoals dat door Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) is uitgewerkt, vindt de oud-burgemeester 'heel goed'. 'Je kan 'ja' zeggen, je kan 'nee' zeggen, je kunt ook zeggen dat je je nabestaanden laat beslissen.'

Als de wens van de donor na diens overlijden toch niet dezelfde blijkt als de wens van de nabestaanden, hoeft dat volgens hem geen problemen op te leveren. 'Ik denk dat het in de praktijk zo zal gaan dat als je zelf 'ja' hebt gezegd, maar als de nabestaanden daar grote bezwaren tegen hebben, dat ze zich tien keer zullen bedenken.'

Hij weet waar hij over praat, want toen zijn vrouw in 2015 overleed, moest hij beslissen of haar organen gedoneerd mochten worden. Hoewel zijn vrouw had aangegeven dat ze die keus aan haar nabestaanden liet, kwam de vraag voor hem toch onverwacht.

Na overleg met z'n kinderen besloot hij haar organen te doneren. 'We waren het er volstrekt over eens. Het allerbeste is natuurlijk als je er echt over nagedacht hebt. Ik denk dat dit nieuwe stelsel je meer dwingt om erover na te denken.'

Eerste Kamer

Aanstaande dinsdag behandelt de Eerste Kamer het voorstel van D66 om het systeem zo aan te passen dat iedereen automatisch donor is, tenzij je expliciet aangeeft geen donor te willen zijn.

