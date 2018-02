Simone Kleinsma over Van den Ende: 'We zijn heel trouw, dus waarom een ander?'

Ze speelt in televisieseries en musicals, is zangeres en heeft stemmen ingesproken voor tekenfilms: weinig kleinkunstenaars zijn veelzijdiger dan Simone Kleinsma. Toch is ze het meest verknocht aan theaterproducties. 'Daar ben ik begonnen en daar zal ik ook eindigen.'

Dat zei ze vanavond in het NTR-programma College Tour, waarin presentator Twan Huys en een groep studenten in theater Boom Chicago de Amsterdamse het hemd van het lijf vroegen. 'Ik vind het heerlijk om contact te hebben met het publiek, en ik vind het heerlijk om een rol te laten groeien, en dat kan alleen maar in het theater.'

Kleinsma groeide op in Amsterdam-West, wilde eigenlijk naar de toneelschool, maar belandde uiteindelijk op de Kleinkunstacademie. Nadat ze die opleiding heeft afgerond, stromen de opdrachten binnen.

Hoofdrol

In het begin zijn dat vaak bijrollen naast André van Duin of Gerard Cox, maar op een zeker moment vertrouwt Joop van den Ende haar een hoofdrol toe. 'Toen zei ik tegen haar dat ze alleen in een kleedkamer moest gaan zitten', vertelt Van den Ende. 'Je krijgt nu de leiding. Dat vond ze heel moeilijk.'

Hoewel het regelmatig botst met Van den Ende, vertrouwen de twee elkaar door dik en dun en ontpopt de mediamagnaat zich als haar jobcoach. Of zoals collega Chantal Janzen het verwoordt: 'Ik denk dat er geen een carrièrestap is geweest die zij niet met hem heeft overlegd.'

Loyaal

Ondanks zijn dominante houding heeft Kleinsma nooit de behoefte gevoeld zich aan Van den Endes gezag te onttrekken. 'Hij is ontzettend loyaal naar mij en ik naar hem. En we zijn heel trouw. Ik vind hem de beste, dus waarom zou ik dan naar een ander gaan?'

Ze verklaart haar langdurige en innige zakelijke relatie met Van de Ende ook aan de diversiteit van de opdrachten die ze dankzij hem heeft binnengeharkt. 'Ik heb zoveel verschillende dingen kunnen doen, vergis je niet. [...] Omdat ik het zo leuk vind om mijn pad te verbreden.'

Verlies verwerken

Kort nadat in 2017 haar man en regisseur Guus Verstraete onverwacht overleed, pakt Kleinsma de draad weer op. 'Doordat ze weer aan het werk is gegaan heeft ze de kracht gevonden om dit verlies te verwerken en het een extra laagje te geven', vertelt haar stiefdochter Dany Verstraete.

Dan nog een vraag uit het publiek: of ze na alle musicals, series en optredens nog ambities heeft? 'Qua musicals ben ik een gezegend mens en heb ik al zo veel dingen mogen doen, dat ik nu toch wel weer denk aan een solo-programma. Want dat vond ik wel heel leuk om te doen.'

