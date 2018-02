Proces tegen Willem Holleeder start nu echt: komt 'de Neus' ooit nog vrij?

Het duurde ruim vier jaar, maar vandaag begint de strafzaak tegen de bekendste crimineel van Nederland. Willem Holleeder (59) moet zich verantwoorden voor zes fatale misdrijven.

Hij zit vandaag al precies 1.150 dagen in voorarrest. Ruim vier jaar had het Openbaar Ministerie nodig om het strafdossier tegen 'de Neus' op te bouwen. Het beslaat inmiddels zo'n duizend ordners, samengesteld door zo'n veertig rechercheurs.

De geboren Jordanees staat terecht voor de dood van zes mannen: Cor van Hout (2003), Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Hij zou die mannen niet zelf gedood hebben, maar wel de opdrachtgever geweest zijn. Daarnaast zou hij betrokken zijn bij de poging tot moord of doodslag op Mieremet in 2002 en David Denneboom in 2004.

Knuffelcrimineel

Daarnaast vervolgt Justitie de Heineken-ontvoerder voor deelname aan een criminele organisatie met onder anderen Dino Soerel en Jesse Remmers die vorig jaar tot levenslang veroordeeld werden in het omvangrijke Passage-proces. Een straf waar Holleeder zelf ook sterk rekening mee moet houden.

Van het imago van knuffelcrimineel is niets meer over. Toen Holleeder in 2012 weer op vrije voeten kwam, wilde heel Amsterdam nog met hem op de foto. Hij mocht opdraven in het programma College Tour en kreeg een wekelijkse column in het tijdschrift Nieuwe Revu. Maar de ijzingwekkende verklaringen die zijn zussen Sonja en Astrid in 2015 tegen de toen alweer opnieuw gearresteerde Holleeder aflegden, onthulden het beeld van een gewetenloze psychopaat.

De Bunker

In de zwaarbeveiligde rechtbanken in Osdorp en bij Schiphol komt het vanaf vandaag allemaal voorbij. In totaal zijn er zestig zittingsdagen gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat zijn er ongekend veel voor één verdachte. Op die zittingen zullen zes getuigen worden gehoord. Een uitspraak in de zaak zal op z'n vroegst pas na de zomer komen.

In en rond 'de Bunker' in Osdorp zal het vandaag ontzettend druk zijn. Natuurlijk zijn er tientallen journalisten, maar de zittingen zijn ook gewoon openbaar voor andere geïnteresseerden.