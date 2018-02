Teun van de Keuken begint eigen basisschool vanwege 'ellende in onderwijsland'

Tv-presentator Teun van de Keuken heeft een basisschool opgericht in Amsterdam. De Vluchtheuvel moet een plek zijn waar leerlingen terecht kunnen die vastlopen in regulier onderwijs. 'Iedereen kan tenslotte een school oprichten in Nederland.'

De presentator zou volgens Trouw hebben gekozen voor deze nieuwe stap, omdat hij vond dat hij zelf wat moest doen na het maken van reportages over 'alle ellende in onderwijsland'.

Voor het KRO-NCRV-programma Monitor sprak hij met verschillende ouders die uiteindelijk particulier onderwijs kozen voor hun kinderen omdat ze te weinig ondersteuning en begeleiding kregen. Zorgleerlingen zouden daardoor te weinig ondersteuning krijgen.



'Je kunt reportages maken, maar je kunt ook iets veranderen', zo motiveert hij zijn keuze volgens KRO-NCRV. Op de nieuwe school gaat het er dan ook anders aan toe. Zo zijn leerlingen vrij om hun eigen dag in te delen. Daarnaast zijn er geen toetsen.

Eenvoudig een school oprichten

Met zijn actie toont Van de Keuken bovendien aan hoe eenvoudig het kan zijn om een school op te richten in Nederland. 'Je zet een bord in de tuin, brengt het ministerie op de hoogte en dat is het dan.' Omdat de presentator een particuliere school opricht, hoeft hij aan nog minder eisen te voldoen.

Maar al die vrijheden betekenen volgens de presentator niet dat leerlingen niks leren op De Vluchtheuvel. ‘Wij volgen gewoon het curriculum van reguliere scholen. Leerlingen moeten wel goed voorbereid worden op de maatschappij en het vervolgonderwijs.’