Openbaar Ministerie belooft betere beveiliging voor getuigen Holleeder-zaak

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie gaan meer doen om de belangrijkste getuigen in de Holleeder-zaak beter te beveiligen. De wensen van zussen Astrid en Sonja Holleeder en ex-vriendin Sandra worden daarmee gehoord.

Dat is de belangrijkste uitkomst van onderhandelingen die in het diepste geheim plaatsvonden, weet De Telegraaf. Astrid Holleeder bevestigt aan de krant dat de strijdbijl met het OM op dat punt afgelopen week is begraven. 'We zijn tevreden over de wijze waarop onze beveiliging nu is geregeld.'

De vrouwen dreigden eerder hun medewerking aan de strafzaak te staken, maar zeggen nu tijdens het proces in de rechtbank gewoon te gaan getuigen. Hun medewerking is voor het OM van groot belang. De vrouwen legden de afgelopen jaren zeer belastende verklaringen af over Holleeder's betrokkenheid bij huurmoorden.

In de steek gelaten

In het boek Dagboek van een getuige uitte Astrid Holleeder kritiek op de manier waarop het OM met de vrouwen omgegaan zou zijn. Ze stelde dat zij niet goed beveiligd werden en voelde zich in de steek gelaten. Zo zou een noodsysteem niet werken en zou er een lek zijn binnen het team van haar beveiligers. Ook zou ze een deel van haar strenge beveiliging zelf moeten betalen.

Het OM zei daarop 'voortdurend met haar in gesprek' te zijn en begrip te hebben voor de situatie waarin de drie vrouwen verkeren. Daarbij zou justitie 'de nodige maatregelen' nemen.

