Ambulancepersoneel begint met stiptheidsacties

Ambulancemedewerkers protesteren vandaag met stiptheidsacties tegen de te hoge werkdruk in de sector. Ze doen niet meer dan het minimum tijdens hun werk.

Volgens vakbond FNV is 'voor het ambulancepersoneel de maat vol'. De medewerkers zouden door een tekort aan personeel en daardoor ook aan beschikbare ambulances niet meer op een goede manier zorg kunnen verlenen.

Daarom gaan Amsterdamse ambulancemedewerkers samen met collega's uit Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Hollands-Midden in protest. De normale werkzaamheden van de broeders gaan wel gewoon door: de veiligheid van patiënten blijft 'altijd gewaarborgd.'

Meer druk

'We proberen de organisatie te pakken en niet de patiënt', zegt ambulancechauffeur Pim Stomps in het NOS Radio 1 Journaal. 'Het digitale ritformulier vervangen we door een schriftelijk formulier. Dat brengt meer druk op de administratie van onze werkgever. We maken ook wat meer tijd vrij om op de hygiëne te letten.'

De acties waren eerder opgeschort, omdat er toch extra geld werd aangekondigd voor de sector. 'Maar omdat we met de werkgevers niet tot een goede verdeling van het geld kwamen, ziet het ambulancepersoneel geen andere optie dan alsnog actie te voeren', aldus FNV-bestuurder Fred Seifert.