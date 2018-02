Begin zaak Holleeder meteen vertraagd door strenge veiligheidsmaatregelen

Het was vanochtend flink dringen bij de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp. In de zogenaamde bunker begon het inhoudelijke proces tegen Willem Holleeder, maar de zaak is nu al vertraagd.

De rechtszaak zou eigenlijk om 10.00 uur beginnen, pas tegen 10.40 uur gingen de luiken voor de publieke tribune open en begon het proces. Voor de deur van de rechtbank stond eerder vanochtend een lange rij van journalisten en andere geïnteresseerden. Vanwege de zware veiligheidsmaatregelen duurde het lang voordat iedereen naar binnen kon.

Lees ook: Belangrijke getuige in zaak Holleeder komt om tijdens bizar visongeluk

Metaaldetectoren en scans

Iedereen die de zaak vanaf de publieke tribune wil volgen moest vanochtend door een sluis en daarna ook nog door metaaldetectoren en scans om wapens buiten de rechtbank te houden.

Voor het megaproces tegen Nederlands bekendste crimineel zijn minimaal zestig dagen uitgetrokken. Holleeder staat terecht voor de dood van zes mannen. Wil je meer informatie over de zaak, kijk dan hier.