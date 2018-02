'Marktplaats-presentator' Maik de Boer zou zijn ziel nooit verkopen

Maik de Boer presenteert vanaf vanavond samen met vier collega's het nieuwe SBS 6-programma Marktplaats: Heel Holland Handelt. De geboren Amsterdammer is ontroerd door alle verhalen die hij tegenkomt dankzij het programma.

De Boer mocht voor het programma onder meer langskomen bij een weduwe van rond de tachtig jaar. Ze had een poppenhuis aangeboden, dat ze samen met haar overleden man had gebouwd. 'Toen hij was overleden, besloot ze het alleen af te maken, als een soort therapie', vertelt De Boer aan het AD.

De vrouw had zichzelf geleerd te zagen en elektriciteit aan te leggen. 'Zó mooi! Toen ik vroeg of ze zeker wist dat ze dat poppenhuis wilde verkopen, zag ik haar bijna twijfelen. Maar ja, wat moest zij er verder mee.'

In het programma Marktplaats: Heel Holland Handelt lichten de presentatoren dagelijks twee verhalen uit. De Boer wordt daarbij bijgestaan door medepresentatoren Irene Moors, Shelly Sterk, Leonie ter Braak en Jeroen van der Boom.

De wereld van Marktplaats

De stylist zegt zich erg bevoorrecht te voelen dat hij voor het programma de wereld van Marktplaats in mag duiken. Zelf heeft hij een appartement in Barcelona volledig ingericht met spullen die hij via Marktplaats wist te scoren. 'Ik heb al die spullen per vrachtwagen naar Spanje laten brengen.'

Het mooie aan het programma vind De Boer vooral dat 'het oprecht is'. 'We komen thuis bij echte mensen, die spontaan reageren. Een vrouw die iets te koop had staan, herkende mij en zei: 'Nu je er toch bent, kun je niet meteen even kijken naar de jurk die ik heb gekocht voor de bruiloft van mijn dochter?'.

Koopjes jagen

De Boer begon al op jonge leeftijd met het vergaren van koopjes. Op twaalfjarige leeftijd struinde hij met zijn moeder de straten af, de dag voordat het grofvuil op werd gehaald'.

Wel probeert de impulsaankoper te vermijden dat hij zelf elke dag met een nieuwe aankoop thuis komt. 'Ik heb mezelf de regel opgelegd dat ik alleen nog iets mag kopen dat ik nog nooit heb gehad. Uit zelfbescherming.'

Soms verkoopt De Boer zelf ook wel eens wat, al heeft hij zijn grenzen. 'Als je me vraagt wat ik nooit zou verkopen, dan is het antwoord mijn ziel. En de ring die mijn vader mijn moeder cadeau deed bij mijn geboorte. Die is veel te waardevol om op Marktplaats te zetten.'