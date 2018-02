Leerlingen naar huis gestuurd vanwege griep docenten: 'De nood is hoog'

Scholen hebben moeite om vervanging te vinden voor docenten die geveld zijn door de griep. Bij de Peetersschool in Zuid is zelfs een moeder voor de klas gezet. Wel heeft zij gewoon lesbevoegdheid.

Directeur Jeroen Oomen is al vanaf 7 uur vanochtend aan het rondbellen, maar hij heeft nog steeds geen vervanging voor zijn zieke docenten gekregen.

De leerlingen van twee klassen zijn al weggestuurd. Sommige ouders waren daarentegen niet in de gelegenheid om hen op te halen. Deze kinderen worden wel opgevangen in de school, maar krijgen geen les.

400 keer geen les

De groep PO in Actie, bestaande uit docenten, heeft de afgelopen jaren bijgehouden hoe vaak leerlingen naar huis worden gestuurd en hoe vaak klassen worden samengevoegd. In Amsterdam gebeurde dat 400 keer in de afgelopen twee jaar.

Dat is tien procent van alle gevallen in Nederland. Zeker met het grote aantal griepgevallen van vorige week is de uitval van lessen 'fors'. 'De nood is erg hoog', zo zegt een docent die lid is van de groep tegen AT5.