Paniek aan boord van 'brandend' KLM-toestel door optische illusie

Een KLM-vliegtuig dat vanmorgen vroeg vanuit Bristol zou vertrekken naar Amsterdam, is ontruimd omdat er vlammen bij het toestel te zien waren. Althans, dat dachten de autoriteiten, uiteindelijk bleek het om gezichtsbedrog te gaan.

Dat melden Britse media. De vlucht zou om kwart over zes vanmorgen vertrekken vanuit Bristol, maar al om vijf over zes haastte de brandweer zich naar het vliegtuig. Passagiers moesten het toestel verlaten zodat de brandweer het vliegtuig kon inspecteren.

Uiteindelijk bleek er niets aan de hand en mochten passagiers om half acht het vliegtuig weer in. Volgens één van de passagiers zei de piloot dat de vlammen een optische illusie waren. Door antivriesvloeistof leek het alsof een lampje eigenlijk een vlam was.

@KLM a calm evacuation of the 06:15 BRS to AMS flight this morning. Fire engines scrambled. After an hour, the pilot came explained it was all an optical illusion from a tail wing light. Now we’re asked to get back on the plane... #Bristolairport