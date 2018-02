'Handen en geslachtsdelen afhakken': kandidaat-raadslid FvD 'betreurt' lijfstraf-tweets

'Handen en geslachtsdelen afhakken en dan met elkaar achter slot en grendel. Wat zal 't effect toch zijn?', twittert @KristinaAMS op dinsdag 11 juli 2017. Het account blijkt van Kristina Türkmen, kandidaat-raadslid voor Forum voor Democratie (FvD) in de stad. Deze en andere uitlatingen van Türkmen op sociale media, leggen het gedachtegoed van de partij opnieuw onder een vergrootglas.

Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, deed dat afgelopen vrijdag al. Zij verweet FvD-voorman Thierry Baudet en de zijnen openlijk te discrimineren op basis van ras. Dat zei ze tijdens de Burgemeester Dales-lezing, waar ze uitlatingen van de Amsterdamse nummer 2, Yernaz Ramautarsing, bekritiseerde.

'Nederlandse kernwaarden'

Ramautarsing zei in 2016 dat er een verband bestaat tussen ras en IQ. Dat Baudet geen afstand deed van die uitspraak, maakte FvD volgens Ollongren een bedreiging voor 'Nederlandse kernwaarden'.

Daarop deed Baudet aangifte tegen de minister. 'Forum voor Democratie werpt alle beschuldigingen van discriminatie op basis van ras - of van welke andere kenmerken dan ook - verre van zich', zei Baudet tijdens een persconferentie waar hij toelichting gaf op de ingediende aangifte.

'Direct ophangen'

Maar in de tweets die in het afgelopen etmaal opdoken, trekt het kandidaat-raadslid Türkmen fel van leer. Zo reageert @KristinaAMS op 10-11-2015 op een NOS-bericht, dat gaat over de arrestatie van een Franse radicale moslim. Türkmen twittert: '@NOS direct ophangen de remedie tegen radicalisering? T klinkt akelig# weet geen oplossing meer voor groeiende gevaar tov EU vrijheid'.

Ook gisteren nog twitterde Türkmen 'Weg @markrutte & Merkel! Samen met jullie multiculturele, vooral de antiwesters&antisemitisch&beestachtig islamisering cultuur. Achter de tralies deze tuig met droog brood en water zonder uitkering. Maak de uitzondering en voer de zwaardere straffen in hun eigen beesten taal.

Twitter-account verwijderd

Hoewel AT5 graag in het twitterverleden van het account was gedoken, verschenen maandagochtend op hetzelfde platform berichten dat sinds gisteren meer dan 800 Tweets van het account @KristinaAMS zijn verwijderd. In de middag - nadat AT5 om opheldering had gevraagd bij zowel Kristina Türkmen als de persvoorlichter van FvD, werd het account verwijderd.

In een reactie laat Türkmen het volgende weten: 'De afgelopen dagen is er op twitter beroering ontstaan over enkele oude twitterberichten van mijn hand. Deze berichten heb ik op persoonlijke titel verstuurd. De inhoud van betreffende tweets betreur ik, en ik heb deze dan ook verwijderd. Ik reageerde te fel, onder andere door mijn persoonlijke ervaringen met intolerantie en onvrijheid in mijn geboorteland. Ik betreur de ontstane ophef en vertrouw erop dat door het verwijderen van de tweets -en het nadrukkelijk afstand nemen van de inhoud ervan- ik dit achter mij kan laten'

'Geen consequenties'

Volgens de persvoorlichter was de partij niet op de hoogte van de uitlatingen van de nummer 7 op de lijst, en neemt ook de partij 'uitdrukkelijk afstand'. Maar, 'gezien de verklaring van mevrouw Türkmen is besloten dat deze geen verdere consequenties voor haar zullen hebben'.