Kale en Kokkie en een cadeau voor Veltman: 'Wat een ding hé!'

Het was niet best, wat Ajax zondag tegen NAC liet zien. Toch was er ook vrolijk nieuws op De Toekomst.

Met een grote doos in zijn handen komt Kokkie De Toekomst op: 'We gaan Younes even terugbrengen naar de club.' In die doos bleek echter iets pluizigs te zitten, voor een kersverse vader in de Ajax-selectie. Joël Veltman kreeg vorige week een dochtertje: Sienna. En dus kwamen Kale en Kokkie een enorme teddybeer langsbrengen op De Toekomst.

Lees ook: Kleurloos Ajax klaart met moeite de klus tegen NAC: 3-1

'Druk en paar kansen'

'Hij is net zo mak als jullie in de tweede helft', zegt Kale tegen Veltman. 'Ja, dat was even minder', beaamt de aanvoerder van Ajax. 'De eerste helft, op die 0-1 na dan, was beter en hadden we wel druk en een paar niet grote kansen', maar een echte verklaring voor de slechte wedstrijd heeft Veltman niet.

'Zeven punten zijn wel in te halen', zegt Kokkie over het verschil met koploper PSV. 'Maar dan moeten we er wel een beetje meer opklappen met zijn allen', daar kan Veltman alleen maar mee instemmen.

Bekijk de hele aflevering hier: