Ook D66 door het stof om uitlatingen kandidaat-raadslid

In navolging van Forum voor Democratie, moet ook de Amsterdamse D66-fractie door het stof om vanwege uitlatingen van een kandidaat-raadslid. Het gaat eveneens om de nummer 7 van de lijst, Yassmine El Ksaihi.

In een NRC-artikel uit 2010 zei El Ksaihi dat 'Homoseksualiteit een zonde is in de islam. Dat is voor ons geen discussiepunt'. El Ksaihi deed de uitlatingen als voorzitter van de Poldermoskee.

Een woordvoerder van D66 laat weten dat de inhoud van het artikel bekend was bij de lokale fractie. Nadat er discussie ontstond, is een verklaring van El Ksaihi geplaatst.

'Geschrokken van artikel'

Daarin stelt El Ksaihi dat zij destijds 'geschrokken was van de kop boven het artikel', en dat het haar niet uitmaakte of ook homoseksuelen de moskee zouden bezoeken. 'Ik wilde ook de conservatievere achterban hierin meekrijgen. Helaas heb ik dat toen niet goed over kunnen brengen. Als het me nu nog een keer gevraagd wordt zou ik het ook anders formuleren', aldus El Ksaihi.