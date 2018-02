Directe treinverbinding Amsterdam-Londen uitgesteld tot 2020

De directe verbinding tussen Amsterdam en Londen is weer uitgesteld. De nieuwe trein zou in eerste instantie al eind 2017 gaan rijden, nu is de verwachting dat de eerste passagiers pas over twee jaar zonder overstap naar Londen kunnen.

Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. De directe verbinding is uitgesteld tot 2020 omdat er nog afspraken moeten worden gemaakt over grenscontroles met België, Frankrijk en het Groot-Brittannië. Nederland wil niet dat passagiers halverwege de rit moeten uitstappen voor een extra grenscontrole.

Het maken van de afspraken met de landen kost tijd, want, zo schrijft de staatssecretaris, 'in een tijdsgewricht waarin alle landen belangrijke waarde hechten aan grenscontroles en beveiliging, moet dit uiteraard zorgvuldig en in nauw overleg met de betrokken landen en uitvoeringsorganisaties gebeuren.'

Voorbereidingen NS

Dat overleg duurt waarschijnlijk tot eind 2019, waardoor er een paar maanden later een directe verbinding kan zijn. De voorbereidingen van de NS, waaronder de testritten, zullen over twee maanden al klaar zijn.