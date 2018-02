Ambulancepersoneel voert actie voor hogere lonen en lagere werkdruk

Het ambulancepersoneel voert de hele week actie tegen de te hoge werkdruk en een te laag salaris. Ze houden zich nu strikt aan alle voorgeschreven regels, zoals pauzetijden en maximumsnelheden. Daardoor komt er niemand in gevaar, maar nemen de werkzaamheden veel meer tijd in beslag.

Ambulancebroeder Michel Westra legt uit dat er te weinig personeel is en een tekort aan auto's. 'Vandaag zijn er ook weer vijf wagens uitgevallen. We moeten het met een klein clubje doen.' Dat levert extra werkdruk op, vindt hij.

Lees ook: Ambulancepersoneel begint met stiptheidsacties

De directie van Ambulance Amsterdam begrijpt het verzet, maar is het niet eens met de manier waarop. 'We vinden het jammer dat het zo moet', zegt Frank Berg van de directie. 'Wij willen eerste met elkaar om tafel zitten.'

Maat is vol

Volgens de actievoerders is de maat vol. Er moet meer personeel komen en het salaris moet omhoog. Maar de directie ziet andere bestemmingen voor de beschikbare middelen.

'We hebben extra geld van de minister gekregen om de ambuzorg in de brede zin te versterken. Daar horen arbeidsvoorwarden, bijscholing en activiteiten om nieuwe medewerkers te vinden bij', zegt Berg. 'De bond wil eenmalig extra geld, maar dat lost in onze zienswijze het probleem helemaal niet op.'

Hogere lonen

Michel wil dat de lonen omhoog gaan. 'Je moet die nieuwe medewerkers wel zien te vinden. Wij zitten nu nog dik onder het salaris van iemand uit het ziekenhuis. Dus voor het salaris ga je dit werk nu niet doen.'