Partij van de Ouderen presenteert kandidatenlijst: 'We bestaan niet uit afgedankte VVD'ers'

De Partij van de Ouderen heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart bekendgemaakt. Naast lijsttrekker Wil van Soest, staan onder andere Dennis Overweg (50), Paul Beving (64) en Gerti den Dekker (70) op de lijst.

Met trots verkondigt de partij wederom in een persbericht dat Van Soest de oudste lijsttrekker van Nederland is. Onder haar staat Overweg. Hij is ook lijsttrekker voor Stadsdeel Noord: 'Omdat ik in de kracht van lokale partijen geloof, heb ik mij aangesloten bij de Partij van de Ouderen, een lokale ouderenpartij die weet wat er speelt in Amsterdam en die niet bestaat uit afgedankte VVD'ers. Ik reken op tenminste drie zetels op 21 maart.' Momenteel heeft de partij één zetel in de raad.

Lees ook: Wil van Soest boos op 50Plus: 'Je gaat toch niet concurreren met ouderenpartijen?'

De lijst van de Partij van de Ouderen telt in totaal twintig kandidaten. Beving is ook lijsttrekker voor Stadsdeel Zuid en Den Dekker voor Zuidoost. Naast de kandidatenlijst is ook onlangs het partijprogramma verschenen. Daar staat onder andere in dat de ramen op de Wallen moeten sluiten, het aantal festivals in de stad moet worden teruggedrongen en de toeristenbelasting moet stijgen naar tien procent.

Geen bruggen

Ook wil de partij een bankjesprogramma voor meer bankjes op looproutes van ouderen, boodschappenroutes voor dementerenden en dat de erfpacht wordt afgeschaft. De plannen moeten worden bekostigd door het schrappen van de bruggen over het IJ, zo staat te lezen in de kort maar krachtige financiële paragraaf.