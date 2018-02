16-jarige jongen gezocht na beroving Zuidoost

Een 16-jarige jongen heeft vanavond iemand beroofd in Zuidoost. De politie was via een Burgernet-melding enige tijd naar hem op zoek. Hij is nog niet gevonden.

De beroving vond plaats aan de Spakenburgstraat. De politie schrijft dat de jongen donker getint was, een zwarte jas met capuchon, grijze broek en schoenen van Nike droeg. Na de beroving rende hij weg richting het noorden, vermoedelijk naar het Parkhof.

Wat de jongen heeft buitgemaakt bij de beroving, is niet duidelijk.

