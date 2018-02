Paul Simon en Justin Timberlake komen naar Ziggo Dome

De artiesten Paul Simon en Justin Timberlake komen naar Amsterdam. Paul Simon komt naar de Ziggo Dome tijdens zijn afscheidstournee, op 7 juli.

De 76-jarige Amerikaan kondigde vandaag aan dat hij stopt met zingen. Hij was al actief als muzikant sinds 1964, maar wil nu meer tijd voor zijn vrouw en familie. Zijn afscheidstournee begint in mei, in Canada, en duurt twee maanden lang. De kaartjes voor de Ziggo Dome gaan op 9 februari om 11 uur 's ochtends in de verkoop.

Half miljoen

Ook popster Justin Timberlake komt naar de Ziggo Dome. Hij is op 15 juli te zien tijdens een onderdeel van zijn Europese tour. Voor zijn 'Man Of The Woods'-tour zijn nu al bijna een half miljoen kaarten verkocht voor de Amerikaanse optredens. De Nederlandse kaartverkoop start op 12 februari om 10 uur 's ochtends.