Partij van de Ouderen sluit samenwerking D66 uit om 'homohaat'

De Partij van de Ouderen sluit een samenwerking met D66 uit na uitlatingen van een kandidaat-raadslid van de partij over homoseksualiteit. De D66'er zei in 2010 dat 'homoseksualiteit een zonde is in de islam'.

De PvdO is daar 'woedend' over, schrijven ze in een persbericht. 'Deze uitspraak is pure homohaat en staat de emancipatie van homo's ernstig in de weg', stelt lijsttrekker Wil van Soest, die daarbij verwijst naar een niet-bestaande tweet van het D66-raadslid Yassmine El Ksaihi.

Lees ook: Ook D66 door het stof om uitlatingen kandidaat-raadslid

El Ksaihi, de nummer 7 op de lijst van D66, raakte de afgelopen dagen in opspraak om uitspraken in een interview met NRC in 2010. Mogelijk doelt Van Soest op dit interview. Daarin zei El Ksaihi dat homoseksualiteit een zonde is in de islam. 'Dat is voor ons geen discussiepunt.' Die uitspraken deed ze als voorzitter van de Poldermoskee.

Spijt

El Ksaihi nuanceerde haar uitspraken vandaag en schreef dat ze zich bij D66 wel degelijk inzet voor homorechten. 'Bij dat artikel staat een kop waar ik toen al van schrok en nu nog steeds enorm van baal. Een kop waar ik mij niet in kan vinden.'

Verder schreef ze dat het haar niet uitmaakt of ook homoseksuelen de moskee bezoeken. 'Ik wilde ook de conservatievere achterban hierin meekrijgen. Helaas heb ik dat toen niet goed over kunnen brengen. Als het me nu nog een keer gevraagd wordt zou ik het ook anders formuleren', aldus El Ksaihi.