GroenLinks wil vliegveld Lelystad blokkeren: 'Plannen zijn asociaal en geen oplossing'

De landelijke en Amsterdamse fractie van GroenLinks willen de plannen voor vliegveld Lelystad blokkeren. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet de Amsterdamse gemeenteraad actief het plan dwarsbomen.

Dat zeggen partijleider Jesse Klaver en Amsterdamse fractievoorzitter Rutger Groot Wassink dinsdagochtend vroeg. De plannen voor de flinke uitbreiding zijn volgens de linkse partij slecht voor het milieu, de luchtkwaliteit, natuur en de rust van bewoners.

'Iedere keer wordt er net een andere rekentruc gekozen en worden de regels zo aangepast dat het vliegverkeer in Nederland verder mag groeien', zegt Klaver vanochtend.

Aandeelhouder

De gemeente heeft de positie om de plannen te blokkeren, omdat 20 procent van Schiphol in handen is van Amsterdam. 'Wij zullen het Amsterdamse aandeelhouderschap inzetten om de groei van Schiphol te stoppen. Amsterdammers verdienen dat', zegt fractievoorzitter Rutger Groot Wassink. 'Afschuiven van die groei naar Lelystad is asociaal en geen oplossing. Het is het verplaatsen van overlast, gezondsheids- en klimaatschade terwijl we juist samen zouden moeten werken aan schonere vormen van verkeer.'

Volgens Groot Wassink staan partijen de laatste steeds kritischer tegenover uitbreiding van de luchtvaart. 'Er zijn echt vraagtekens te zetten bij die groei. Want groei is fijn, maar ten koste van wat? We moeten de discussie kantelen.'