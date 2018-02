Meer controles tegen illegale sportvissers

In alle Amsterdamse wateren gaan dit jaar meer controles naar sportvissers plaatsvinden. Voor het eerst zal elke locatie minstens één keer per maand gecontroleerd worden.

De Amsterdamse Hengelsport Vereniging gaat dat zelf uitvoeren, meldt De Telegraaf vanochtend. Reden daarvoor is de illegale sportvisserij die nog altijd flink aanwezig is in de stad. Het gaat om tientallen plekken.

Populaire sportvisplekken in de stad zijn onder andere de Bosbaan, het IJ, de Ringvaart en de Sloterplas, stelt de krant. 'Ook mensen van buiten de regio komen hierheen om te vissen. Amsterdam is populair onder de vissers', aldus Jaap Que, bestuurslid van de vereniging.