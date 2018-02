Achtervolging door Zaandam eindigt met arrestaties op A10

Een achtervolging die begon in Zaandam is vannacht geëindigd met meerdere arrestaties op de A10 in Amsterdam. Drie Zaandammers werden achterna gezeten door de politie na enkele verkeersovertredingen, zoals het doorrijden na een aanrijding.

De bestuurder van 28 jaar en zijn compagnons van 31 en 21, drie Zaandammers, werden ontdekt rond 04.00 uur vannacht, toen een onopvallende politiewagen het drietal wilde controleren. 'De auto ging er vrijwel meteen vandoor en pleegde een groot aantal verkeersovertredingen. Zo werd er tegen het verkeer in gereden, de maximumsnelheid overschreden en werd er door een plantsoen gereden.' Uiteindelijk werd het drietal gestopt nadat zij op een politieauto op de A10 botste. De mannen reden aanvankelijk gewoon door, maar werden toch klemgereden door de politie. Het rijbewijs van de 28-jarige bestuurder is ingenomen. Drie politieauto's raakten beschadigd.