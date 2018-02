Opvallend: landelijk aantal autodiefstallen daalt, behalve in Amsterdam

Het dievengilde slaat landelijk gezien minder hun slag als het op personenauto's aankomt, maar in Amsterdam worden juist meer auto's gestolen. In totaal werden in 2017 ruim tweehonderd meer auto's gestolen dan in 2016.

Dat meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. De Amsterdamse politie-eenheid is de enige die een stijging ziet, de eenheid Noord-Holland blijft gelijk en de res van het land daalt.

Vooral auto's (144 stuks) en motorrijwielen (70 stuks) zijn in trek bij de Amsterdamse dieven. Ook werden één oplegger en 139 bedrijfsvoertuigen gestolen.

De landelijke daling bedraagt een kleine 10 procent. Het gaat vooral om Duitse auto's die gestolen worden: de Audi A1, de 1, 3 en 5 serie van BMW en de Golf en Polo van Volkswagen worden het meest gejat. Meestal wordt 40 procentt weer teruggevonden.