PvdA surveilleert bij geteisterde Weesperflat: 'Te bizar voor woorden'

Jonge sociaaldemocraten hebben vannacht toezicht gehouden bij de Weesperflat. De studenten die daar wonen hebben veel last van inbraken en overlast door junks.

Van negen uur 's avonds tot zeven uur 's ochtends stonden er PvdA'ers voor de deur van de flat. Caesar Bast, nummer 9 op de kieslijst, wil de bewoners helpen. 'Zij vinden dat de woningcorporatie die deze flat beheert, De Key, eigenlijk te weinig heeft gedaan', zegt hij. 'En om die studenten een hart onder de riem te steken, met hen hun protest te versterken en ook solidariteit te tonen, hebben wij hier een nacht lang toezicht gehouden.'

Lees ook: Studenten zijn overlast Weesperflat zat: 'Er lag hier al drie weken een junk te slapen'

De overlast duur nu al maanden, zeggen de bewoners. Behalve dat er in hun kamers ingebroken wordt, liggen er ook daklozen te slapen in de hal en moeten ze over menselijke uitwerpselen stappen. 'Ik heb veel dingen gezien', zegt ook Bast. 'Echt, erbarmelijke omstandigheden waarbij een nooduitgang met een bezem wordt afgesloten om hem dicht te houden voor de buitenkant. Maar ook deuren die met een pinpas te openen zijn, in plaats van een sleutel. Het is allemaal te bizar voor woorden.'

HOLY FUCK! Het is 6:00u geweest. Wat zich in het afgelopen uur heeft voorgedaan is ronduit BIZAR. Man breekt deur open alsof-ie het dagelijks doet. Dit toont problematiek #Weesperflat. Kop thee, gevulde koek aangeboden en weggestuurd. Nog 1 uur te gaan. pic.twitter.com/w9TBKW7RGD — Caesar Bast (@CaesarBast) February 6, 2018