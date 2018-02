Na Simon kondigt ook Garfunkel concert aan

Een dag nadat Paul Simon zijn afscheidstour aankondigde, laat ook Art Garfunkel weten dat hij een optreden komt geven in de stad.

De 76-jarige zanger staat 29 mei op het podium van Carré. De timing van de aankondiging is opvallend, omdat Paul Simon gisteren de datum van zijn concert in de Ziggo Dome bekendmaakte. Hij treedt 7 juli voor de allerlaatste keer in Nederland op.

Simon en Garfunkel waren jarenlang een duo met hits zoals Mrs. Robinson, The Boxer, The Sound of Silence en Bridge over Troubled Water. In 1971 gingen ze allebei op eigen houtje verder. Simon had solo meer succes dan Garfunkel.